Китай создает уникального «убийцу кораблей»

Представлены детали о крайне необычном китайском летательном аппарате, слухи о котором появились в мае 2017 года.

Авторитетное военное издание Jane's 360 рассказало про китайский ударный беспилотный экраноплан. Слухи и его разработке появились в мае. БПЛА CH-T1 создается силами CAAA (Китайская академия аэрокосмической аэродинамики). Длина экраноплана — 5,8 м. Спереди аппарат похож на обычную ракету: он имеет цилиндрический фюзеляж и головную часть, где, вероятно, находится радар. В задней части можно видеть V-образное хвостовое оперение. По бокам расположены небольшие крылья.



По имеющимся данным, максимальная взлетная масса CH-T1 составляет 3 тыс. кг. Однако масса прототипа, испытанного Китаем, меньше. Предлагается, что экраноплан получит турбореактивный или турбовентиляторный двигатель. Он будет развивать скорость более 800 км/ч, а высота полета составит от 1 до 6 м над морем. О перспективах серийного производства и сроках принятия на вооружение ударного БПЛА ничего не сообщается.



Пилотируемые экранопланы активно разрабатывали в СССР. Их, в частности, видели в качестве эффективного противокорабельного оружия. Распад Советского Союза фактически свел на нет эти разработки.