На Украине испытали новое термобарическое оружие

Предприятия госконцерна «Укроборонпром» представили новое украинское термобарическое оружие. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«Предприятия ГК «Укроборонпром» разработали новое термобарическое оружие: пехотный огнемёт РПО-16, который разработан НИИ «Химических продуктов», и гранаты РГО-27С и РГТ-27С2 от ГП «МФ» Артем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.

По данным пресс-службы, на испытании нового оружия присутствовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов

«На полигоне была проверена эффективность украинских боеприпасов объёмного взрыва, которых практически на сегодняшний день нет на фронте. Очень неплохо себя зарекомендовал ручной реактивный огнемет РПО-16», — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Украины выделят $54 млн на строительство завода по производству боеприпасов.