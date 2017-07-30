В Грузии начинаются военные учения с участием представителей восьми стран

ТБИЛИСИ, 30 июля. / ТАСС /. Многонациональные учения Noble Partner 2017 ("Достойный партнер - 2017") начинаются в воскресенье на базе Вооруженных сил Грузии в Вазиани недалеко от Тбилиси. В маневрах, которые продлятся по 12 августа, примут участие 2,8 тыс. военнослужащих из восьми стран - членов и партнеров НАТО : Армении, Великобритании, Германии, Грузии, Словении, США, Турции и Украины. По данным минобороны Грузии, "учения Noble Partner 2017 направлены на улучшение навыков при проведении операций по обеспечению стабильности и содействуют активизации сотрудничества членов и партнеров НАТО".

Как заявил ранее журналистам министр обороны страны Леван Изория , "учения Noble Partner и их масштабность четко демонстрируют поддержку Грузии со стороны США и НАТО, поддержку ее безопасности и интеграции в Североатлантический альянс". "Очень важными для утверждения стабильности в регионе" назвал эти маневры и премьер-министр республики Георгий Квирикашвили . Он отметил, что в ходе предстоящего 31 июля - 1 августа визита в Грузию вице-президент США Майкл Пенс посетит базу в Вазиани и лично поприветствует участников учений.

По словам командующего Noble Partner 2017, главы Восточного командования сухопутных войск ВС Грузии Шавлего Табатадзе, эти маневры, проводимые в его стране уже в третий раз, "в 2017 году станут самыми масштабными как в плане численности участвующих в них военнослужащих, так и в плане привлеченной техники". 28 июля в минобороны Грузии состоялась презентация предстоящих учений, на которой было отмечено, что ВС республики будут представлены 1047 военнослужащими, США - 1421 военнослужащим, Армения - 40, Великобритания - 160, Германия - 67, Словения - 37, Турция - тремя, Украина - 30 военнослужащими.

Для участия в Noble Partner 2017 в Грузию из Германии была доставлена находящаяся на вооружении Европейского командования ВС США техника: германский бронетранспортер Boxer, американские танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley, БТР Stryker. Их довезли поездом из Германии до болгарского города Бургас, а оттуда на пароме переправили в грузинский порт Поти. По завершении учений эта техника будет возвращена в Германию.

Первые учения Noble Partner прошли в Вазиани в мае 2015 года: тогда в них приняли участие 400 грузинских и 200 американских военнослужащих. В мае 2016 года к маневрам были привлечены 500 грузинских, 650 американских и 150 британских военнослужащих.

Сотрудничество США и Грузии

США с конца 1990-х оказывают помощь в подготовке грузинских военнослужащих, которые в 2003-2008 годах участвовали в миротворческой операции в Ираке, а с ноября 2009-го по настоящее время - в аналогичной операции в Афганистане. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры. В июле 2016-го Квирикашвили и Джон Керри , занимавший в то время пост госсекретаря США, подписали в Тбилиси Меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности между двумя государствами.

В США неоднократно заявляли, что Тбилиси и Вашингтон "продолжат начатые несколько лет назад совместные учения военнослужащих". С 2011-го по 2014-й в Вазиани ежегодно проводились маневры Agile Spirit ("Проворный дух") с участием 500 военнослужащих Грузии и 250-350 военнослужащих США. В 2015-2016 годах они носили уже многонациональный характер.