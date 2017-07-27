ВМС Украины участвуют в учениях с кораблями НАТО в Чёрном море

Военно-морские силы ВС Украины совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии проводят учения типа PASSEX в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС ВСУ.

Как сообщается на странице пресс-центра ведомства в Facebook, эсминец «Дункан» ВМС Великобритании, фрегаты «Йылдырым» (ВМС Турецкой Республики) и «Р. Фердинанд» ВМС Румынии на практике отрабатывают совместные действия в составе группы надводных кораблей в соответствии со стандартами НАТО

От Украины в учениях участвует «Гетман Сагайдачный».

Отмечается, что украинский фрегат принял на борт вертолёт Ка-27, после чего состоялась тренировка посадок вертолёта на палубу корабля.

В ходе учений были отработаны подходы для посадок на палубы кораблей других участников учений их вертолетов.

К учениям типа PASSEX привлекался и самолет Ан-26 морской авиационной бригады ВМС ВСУ - для освещения надводной обстановки и передачи данных на корабле. Как сообщалось, с 24 до 27 июля корабли постоянной.