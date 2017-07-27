Порошенко похвастался успешным испытанием беспилотного БТР «Фантом-2»

Президент Украины Петр Порошенко в микроблоге Twitter рассказал об успешном испытании беспилотного БТР «Фантом-2».

«Мощный и эффективный, и уже подтвердил свою надежность во время успешных испытаний», — похвастался глава государства.

Как отмечает сайт «112 Украина», беспилотный БТР был модернизирован с учетом идей, которые еще до начала государственных испытаний предложили украинские военные. «Так, "Фантом-2" получил новую колесную формулу 8х8 вместо 6х6 в первой версии. Изменения позволяют разместить на нем больше полезной нагрузки, установить более мощное оружие», — говорится в материале.