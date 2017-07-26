Euronews: российские атомные крейсеры на Балтике насторожили НАТО

Два тяжёлых атомных ракетных крейсера — надводный и подводный — прибыли в Санкт-Петербург для участия в параде в День Военно-морского флота. «Пётр Великий» и « Дмитрий Донской », самые большие в истории корабли в своих классах, перешли с Северного флота на Балтику вдоль берегов стран, почти все из которых входят в НАТО . Там поход назвали новой демонстрацией силы.

Вячеслав Шульга, капитан-лейтенант, офицер крейсера «Пётр Великий»: …Норвегию, Данию, Швецию, Германию, Латвию, Литву, Эстонию. Зрелище впечатляющее. Немало зевак, немало малоразмерных судов, которые так и норовят подплыть поближе к борту и сделать запоминающиеся фотографии.

Наибольший ажиотаж вызвал «Дмитрий Донской», который на Балтике появился впервые. Это головная лодка своего проекта и последняя оставшаяся в строю. Ракеты, с которыми эти крейсеры вступали в строй, давно сняты с вооружения. «Донской» в последние годы использовался для испытания новой ракеты — «Булавы».