Истребитель НАТО пытался перехватить российские Ту-22



Истребители НАТО поднимались в воздух над Чёрным морем на перехват российских стратегических бомбардировщиков Ту-22. Об этом сообщается на сайте британских Королевских ВВС.

Для сопровождения двух российских самолётов в воздух с авиабазы в Румынии поднялись истребители Typhoon. В заявлении говорится, что самолёты Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) пролетели в международном пространстве вблизи воздушной зоны НАТО.

В британских ВВС отметили, что данная операция ничем не отличалась от тех, что самолёты военного альянса осуществляют на регулярной основе в других регионах.