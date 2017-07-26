Названа причина сбоя в противоракетной обороне США

Американская противоракетная оборона провалила испытания из-за ошибки оператора, сообщил DefenceNews.

Речь идет о неудачном тесте противоракеты SM-3 22 июня у Гавайских островов. Выпущенный с борта эсминца John Paul Jones перехватчик не смог поразить ракету-мишень, изображавшую корейскую баллистическую ракету "Пуккыксон".

По данным издания, управлявший полетом противоракеты оператор ошибочно отметил баллистическую цель как дружественную, что привело к самоликвидации SM-3. В Агентстве противоракетной обороны США никак не прокомментировали появившуюся информацию, сославшись на то, что внутреннее расследование инцидента еще не завершено. Однако там отметили, что провал теста не связан с неисправностью ракеты или боевой информационно-управляющей системы Aegis.

- Хотя расследование еще продолжается, неисправности перехватчика SM-3 блок IIA или БИУС Aegis исключены из списка возможных причин, - заявил директор агентства генерал-лейтенант Сэм Гривз.

Испытания близ Гавайев стали четвертым тестом противоракеты SM-3 и вторым ее запуском с корабля. Другие испытания системы прошли успешно.