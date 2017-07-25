Атомные великаны вошли в Финский залив



Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и стратегический подводный ракетоносец " Дмитрий Донской " завершают свое плавание вокруг северной Европы - корабли вошли в Финский залив, сообщил военный блог.

Напомним, 17 июля два атомных ракетоносца Северного флота - каждый самый большой в своем классе, - вышли из Североморска и направились в Санкт-Петербург для участия в главном военно-морском параде страны в честь дня ВМФ. Корабли обогнули Скандинавский полуостров и через проливы вошли в Балтийское море. За шествием атомных гигантов наблюдали военно-морские силы Дании, Германии и толпы зевак на берегах.





- "Дмитрий Донской" - самая большая подводная лодка из тех, что когда-либо строились. Это не только стратегический ракетоносец с баллистическими ракетами, но и напоминание, что Россия - реальная сила на море, - цитирует The Telegraph эксперта по российскому военному флоту Михаэля Кофмана.

В ближайшее время флагман Северного флота "Петр Великий" и подлодка "Дмитрий Донской" займут отведенные им места на Большом Кронштадтском рейде. В походе экипажи крейсеров отработали взаимодействие и провели ряд других тренировок. 250-метровый "Петр Великий" и 172-метровый "Дмитрий Донской" созданы для океанского плавания, однако теперь у их экипажей есть опыт навигации в узких проливах с активным судоходством.



Тем временем



Парад в честь Дня ВМФ в Североморске завершит вальс буксиров, сообщили в штабе Северного флота. В праздничном шествии примут участие флагман российского флота тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", подводный ракетоносец стратегического назначения "Верхотурье", атомная и дизель-электрическая подлодки, десантные и противолодочные корабли.