National Interest рассказал, есть ли у Су-35 шансы в бою с «невидимками» США

Су-35 — лучший из эксплуатируемых в настоящее время российских истребителей для завоевания превосходства в воздухе. Эта машина представляет собой пик развития четвёртого поколения истребителей и будет оставаться самой технологически совершенной до того момента, пока в строй не войдут малозаметные истребители пятого поколения проекта ПАК ФА, пишет The National Interest

Благодаря непревзойдённой манёвренности и продвинутым электронным и оружейным системам, Су-35 ничуть не уступают западным аналогам, например, F-15 Eagle. Тем не менее, хотя «сухой» и может быть смертельно опасным противником для F-15, Eurofighter и Rafale, его эффективность в бою против малозаметных истребителей пятого поколения остаётся под вопросом, считает издание.

Су-35 — это многоцелевой тяжёлый двухмоторный истребитель, сочетающий в себе превосходную скорость, огневую мощь и высокую эффективность в манёвренном воздушном бою, отмечает журнал.

Высокая манёвренность машины достигается благодаря двигателям с управляемым вектором тяги, которые могут поворачиваться в разные стороны, что помогает самолёту в рыскании и выполнении крена. По этой же причине Су-35 обладает очень большим углом атаки — иными словами, самолёт может двигаться в одном направлении, в то время как его нос может быть направлен в другую сторону.

Максимальная скорость Су-35 может достигать 2,25 Маха на больших высотах, причём набирает он её очень быстро. Дальность действия этой машины составляет 3,5 тыс. км без дополнительных баков и 4,5 тыс. км с двумя подвесными баками.

Однако Су-35 не обладает особенной незаметностью. Хотя в конструкции самолёта и присутствуют радиопоглощающие материалы, снижающие вдвое эффективную отражающую площадь, для того, чтобы считаться малозаметным самолётом, этого явно недостаточно.

На данный момент на вооружении российских ВВС состоит только 48 Су-35, в то время как в год планируется выпускать по десять самолётов данного типа. Кроме того, Китай заказал 24 машины на сумму $2 млрд. Также среди потенциальных покупателей числятся Алжир, Венесуэла, Египет и Вьетнам.

«Су-35 по крайней мере равен — если не превосходит — лучшие западные истребители четвёртого поколения. Однако большой вопрос состоит в том, сможет ли он противостоять таким истребителям пятого поколения, как F-22 и F-35», — пишет The National Interest. На сверхмалых дистанциях боя Су-35 обладает большим превосходством благодаря своей манёвренности.

Однако весьма вероятно, что из-за новейших ракет бои будут происходить на огромных расстояниях. Тем не менее даже в такой ситуации «сухой» может продержаться, используя преимущество высокой скорости и прибегая к радиоэлектронной борьбе. Более серьёзный вопрос заключается, однако, в том, насколько хорошо технологии малой заметности покажут себя в схватке с противником на высокотехнологичном самолёте.

По мнению американских ВВС, российский истребитель не сможет засечь F-35 на большом расстоянии. Именно поэтому американский самолёт сможет безнаказанно поливать «сухого» ракетами, пока тот не подлетит на относительно небольшую дистанцию и не сможет пустить в ход инфракрасное сканирование.

Сторонники российского истребителя утверждают, что Су-35 сможет воспользоваться пассивным и наземным радарами, а также инфракрасной системой поиска и слежения, для того чтобы засечь такие истребители. Не стоит, однако, забывать, что эти технологии редко дают точные результаты и, как правило, не могут быть использованы для наведения оружия.

Очевидно, что у обеих сторон есть свои политические и экономические интересы в продвижении своих взглядов. И хотя технические детали этих концепций и достойны более тщательного рассмотрения, окончательно спор будет решён лишь после прямого боевого столкновения, уверен журнал.

«Возможно, Су-35 — лучший в истории авиации истребитель для манёвренного боя на короткой дистанции, который способен нести на своём борту ракеты; однако будет ли этих преимуществ достаточно для захвата господства в воздухе в эру малозаметных истребителей — это открытый вопрос», — подводит итог The National Interest.