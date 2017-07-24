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Украина сообщила о размещении Россией трех ударных дивизий на границе
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил в Facebook, что Россия нарастила свое военное присутствие на границе с Украиной, разместив мотострелковые дивизии. «Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которая поступает на их комплектование, свидетельствует о том, что эти русские дивизии является по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий»,— приводятся в посте слова начальника Генштаба, главнокомандующего ВСУ генерала армии Виктора Муженко.
В середине июля «Ъ» стало известно, что российское Минобороны завершило подбор кадров в руководящий состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Военные говорят, что соединение будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности на юго-западном стратегическом направлении, прежде всего — на границе с Украиной.
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