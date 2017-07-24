На Армейские международные игры прибыли более 1200 военных из 22 стран

Для участия в конкурсах Армейских международных игр в Россию прибыли 1238 военнослужащих из 22 стран. Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ведомстве уточнили, что команды из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР 13 воинскими эшелонами были доставлены к местам проведения конкурсов «Танковый биатлон, «Военно-медицинская эстафета», «Отличники войсковой разведки», «Полевая кухня».

Третьи Армейские международные игры в 2017 году продлятся с 29 июля по 12 августа и пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая.

Вторые Армейские международные игры прошли с 30 июля по 13 августа 2016 года. Соревнования проводились в России и Казахстане, в них участвовало около 3,5 тысяч военных из 19 государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. По результатам соревнований сборная России победила в общем медальном зачете и всех основных конкурсах.