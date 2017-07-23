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США напугал российский боевой ледокол с лазером
Американские СМИ обеспокоены перспективой появления у России боевых атомных ледоколов с лазерными установками.
Как уточняет The National Interest, речь идет о многоцелевых судах водоизмещением 8500 тонн класса "Иван Папанин" (проект 23550), которые можно использовать в качестве патрульных кораблей, ледоколов и буксиров.
Американское издание отмечает, что такие ледоколы могут быть оснащены ракетным вооружением. Также указывается на возможность использования вертолетной посадочной площадки. Кроме того, на ледоколы планируется установить лазер, который уже проходит тестирование.
И хотя речь идет о лазере-ледорезе, The National Interest опасается, что его можно будет также применять в качестве оружия. "Лазер, достаточно мощный, чтобы разрезать шесть футов льда, вероятно, будет представлять угрозу для ракет, дронов, и, возможно, даже для других кораблей", - говорится в публикации.
При этом издание признает, что значение имеет даже не лазерная установка на ледоколе, как таковая, а повышенное внимание России к Арктике. Как отмечает The National Interest, оно уже больше, чем внимание к региону со стороны США или, например, Канады.
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