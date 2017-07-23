США напугал российский боевой ледокол с лазером

Американские СМИ обеспокоены перспективой появления у России боевых атомных ледоколов с лазерными установками.

Американское издание отмечает, что такие ледоколы могут быть оснащены ракетным вооружением. Также указывается на возможность использования вертолетной посадочной площадки. Кроме того, на ледоколы планируется установить лазер, который уже проходит тестирование.



И хотя речь идет о лазере-ледорезе, The National Interest опасается, что его можно будет также применять в качестве оружия. "Лазер, достаточно мощный, чтобы разрезать шесть футов льда, вероятно, будет представлять угрозу для ракет, дронов, и, возможно, даже для других кораблей", - говорится в публикации.



При этом издание признает, что значение имеет даже не лазерная установка на ледоколе, как таковая, а повышенное внимание России к Арктике. Как отмечает The National Interest, оно уже больше, чем внимание к региону со стороны США или, например, Канады.