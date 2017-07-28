Самолеты ВКС РФ за неделю девять раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов

Российские летчики за минувшую неделю девять раз перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ, сообщается в пятницу в газете Минобороны РФ "Красная звезда".



Согласно инфографике, опубликованной в издании, в течение недели воздушную разведку вдоль российских границ вели 23 летательных аппарата других стран.



"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечается в инфографике.



Также на минувшей неделе российские военные провели четыре инспекции на территории зарубежных государств: в США (в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений), Китае (Соглашение о взаимном сокращении ВС в районе границы), Германии и Турции (обе - в соответствии с Договором по открытому небу). Также четыре инспекции на территории РФ провели Испания, США, совместные миссии США и Турции и США и Канады.