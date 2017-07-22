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Американские инженеры впервые выстрелили «очередью» из рельсотрона на видео
Инженеры BAE Systems впервые выстрелили из рельсотрона несколько раз подряд. Видео испытаний электромагнитной пушки выложили в YouTube.
Тесты прошли на полигоне в Вирджинии. На кадрах видно, как пушка произвела два выстрела за короткий временной интервал. Согласно хронометражу ролика, на перезарядку рельсотрона между выстрелами потребовалось всего 24 секунды.
При стрельбе данный рельсотрон применяет металлические кинетические снаряды массой 16 килограммов.
Рельсотрон — это устройство, состоящее из нескольких параллельных металлических проводников, называемых рельсами, через которые пропускается ток. Электродинамическая пушка способна разгонять материю до сверхвысоких скоростей, чего невозможно добиться при помощи порохового оружия.
Аналогичные испытания проходят и в России. Так 12 июля в подмосковном филиале Объединенного института высоких температур РАН в Шатурском районе прошли тесты российского электромагнитного ускорителя масс. Устройство способно разогнать материю до сверхвысоких скоростей.
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