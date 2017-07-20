Новым продажам российских танков способствует операция в Сирии



«Иракцы, которые еще пять лет назад говорили, что никогда не возьмут русские танки, взяли именно их – это совершенно потрясающий момент». Такими словами эксперты комментируют планы Ирака заключить «сделку десятилетия» по покупке крупной партии российских Т-90. Что же заставило иракское правительство поменять свою точку зрения? Помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в четверг подтвердил: Россия в нынешнем году поставит Ираку партию танков Т-90. «Приличный контракт на большую партию», - сказал Кожин газете «Известия» . Однако какие-то более подробные детали контракта он раскрывать отказался.

О каких объемах может идти речь?





Хотя официальные данные пока держатся в тайне, ранее уже появлялись сообщения, что корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) планирует поставить Ираку 73 танка Т-90С/СК (экспортный вариант первой модификации танка). Однако речь может идти и о куда больших количествах. 73 танка – лишь первая партия, полагает «РИА Новости»

Если предположения эксперта подтвердятся, то это будет одна из крупнейших поставок Т-90 за рубеж. На текущий момент больше продано только Индии (около 1 тыс.) и Алжиру (в районе 300).



Каково значение контракта?



Понятно, что любой контракт на поставку военной техники имеет большое финансовое значение. Однако деньгами дело не ограничивается.



Важным фактором для ОПК остается загрузка производственных мощностей. «Дело в том, что «Уралвагонзавод» находится в тяжелом экономическом положении», - объяснил Пухов. Это связано с падением рынка вагонов, а также с общей экономической конъюнктурой. Получение же нового контракта поможет заводу чувствовать себя гораздо лучше», добавил он.





Контракт выгоден не только по финансовым соображениям и обеспечению работой «Уралвагонзавода» и смежных предприятий, подчеркнул газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский . Очень важно, что заказ еще раз подтверждает высокую боевую эффективность танков российского производства.

Чрезвычайно значимо и то, что поставляться танки будут именно на иракский рынок. «Хотел бы напомнить, что в советские времена очень много оружия поставлялось или в кредит, или по каким-то льготным ценам. Было лишь две страны, которые платили полную цену в советское время. Ирак и Ливия», - подчеркнул Пухов. Однако, указал он, после свержения Саддама Хусейна и оккупации Ирака американцами казалось, что он уже никогда не станет нашим рынком.



Первое чудо, добавляет Пухов, произошло несколько лет назад, когда Ирак купил наши ударные вертолеты (он был первым заказчиком Ми-28), и самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». «Но тогда иракцы просто в открытую заявили, что у русских будут покупать авиационную технику, ПВО, но никогда не возьмут русские танки», - указал эксперт, подчеркнув, что они объясняли это тем, что «русские танки плохие, они легко поражаются, они хуже западных аналогов, и у них всегда отрываются башни (было такое пропагандистское клише)».



«И то, что иракцы, которые еще пять лет назад говорили, что никогда не возьмут русские танки, взяли именно их – это совершенно потрясающий момент», - заявил Пухов».



Русские танки вдруг стали хорошими для Ирака?



Стоит отметить, что Россия теперь активно поставляет оружие в Ирак. ВВС Ирака приобрели 17 Су-25, 15 ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», 28 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Сухопутные части иракской армии получили 12 тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» (ТОС-1А). Кроме того, начиная с 2012 года, Ирак все же приобрел несколько танков Т-72Б, однако это, скорее, было исключением. Основным же танком иракской армии пока остается американский М1А1 «Абрамс».



Однако, когда Багдаду пришлось сочно разворачивать фронт против движения «Исламское государство», то «Абрамсы», по словам Пухова, оказались не такими уже неуязвимыми, как заявлялось. Да и немецкие «Леопарды», которые использует турецкая армия и которые считаются чуть ли не лучшими танками в мире, под в недавних боях под городом Эль-Баб понесли серьезные потери, - и там были оторванные башни, отмечает эксперт. «А вот как раз Т-90 показал себя очень эффективной, живучей машиной», - подчеркивает Пухов.





В марте этого года глава штаба сухопутных войск США генерал-лейтенант Джон Мюррей констатировал: Россия, как и Великобритания и Израиль располагают танками того же уровня, что и «Абрамс». Танк «Т-90, возможно, весьма близок» к «Абрамсам», признал Мюррей.

Так что закупка Т-90 Ираком - это ход не политический, считает Мураховский. «Он просто означает то, что реально иракские командиры, которые воюют с боевиками, нуждаются в таком танке», - подчеркнул собеседник.



Сирия доказала превосходство российских танков



Чем же мог так поразить иракцев российский танк? «Наши танки отличаются высочайшей надежностью в самых разных условиях, в том числе и в тяжелых условиях местности в Ираке, в Сирии, где высокая запыленность, большие тепловые нагрузки на все системы танка», - подчеркнул Мураховский. Другой фактор - это неприхотливость в эксплуатации.



«Танк требует не слишком много подготовки и обслуживания. И имеет достаточно простые алгоритмы работы со своими системами», - объяснил эксперт. Он также выделил в качестве важного преимущества возможность запуска через ствол наряду с обычными снарядами управляемых ракет. Это особенно важно в пустыне или полупустыне, где дальность прямой видимости достигает 5-6 км. Ракетой же, в отличие от снарядов, можно стрелять точнее с большего расстояния, а также поражать низколетящие воздушные цели.



Таким образом, за счет простоты в применении, безотказности и живучести Т-90 и выигрывает у зарубежных аналогов. Это стало понятно в Сирии, где танк отлично себя проявил. Как уже писала газета ВЗГЛЯД, в армии САР, которая использовала в боях Т-90, отмечали, что российский танк по своим характеристикам превосходит зарубежные аналоги.



Мураховский, в частности, напомнил про известный случай, когда в бою под Алеппо в лобовую часть башни Т-90А боевики попали ПТУРом американского производства марки TOW-2B с тандемной боевой частью, который разрабатывался специально для поражения современных танков. «Тем не менее, танк остался в строю, экипаж не пострадал», - подчеркнул собеседник.



Танк продолжит развивать свой коммерческий успех



«Т-90 – абсолютный мировой бестселлер. Самый продаваемый танк за последние 20 лет, как по количеству проданных танков, так и по поднятым деньгам. Вот это объективная реальность», подчеркнул Пухов.



Т-90 поставлялся, кроме упомянутых Индии, Алжира и Сирии, в Азербайджан, Туркмению, Уганду. Кроме того, уже планируется экспорт в Кувейт, Египет и Вьетнам, а также обсуждается поставка новой партии индийцам. Кроме того, эксперты считают, что можно ожидать и еще несколько крупных контрактов. После сирийских успехов Т-90, как отметил Пухов, очень интересуется российскими танками Саудовская Аравия.