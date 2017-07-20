Видео: ПАК ФА впервые сошлись в воздушном бою

На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в Жуковском два российских истребителя Т-50 ПАК ФА показали зрителям элементы воздушного боя.

Как отмечает ресурс topwar.ru, такая демонстрация была проведена впервые. Эффектное "противостояние" новейшей авиатехники попало на видео.



Демонстрационный полет новейших высокоманевренных самолетов проводили летчики-испытатели. Они, в частности, показали имитацию пуска ракеты и уход от атаки.



Один из истребителей был условно атакован и подбит. После этого "победитель" выполнил одиночный демонстрационный полет.



Т-50 ПАК ФА является многофункциональным российским истребителем пятого поколения, разработанным компанией "Сухой".