Главные события у вас в почте
Видео: ПАК ФА впервые сошлись в воздушном бою
На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в Жуковском два российских истребителя Т-50 ПАК ФА показали зрителям элементы воздушного боя.
Как отмечает ресурс topwar.ru, такая демонстрация была проведена впервые. Эффектное "противостояние" новейшей авиатехники попало на видео.
Демонстрационный полет новейших высокоманевренных самолетов проводили летчики-испытатели. Они, в частности, показали имитацию пуска ракеты и уход от атаки.
Один из истребителей был условно атакован и подбит. После этого "победитель" выполнил одиночный демонстрационный полет.
Т-50 ПАК ФА является многофункциональным российским истребителем пятого поколения, разработанным компанией "Сухой".
Оставить комментарий