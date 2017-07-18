В России оценили испытанное в США лазерное оружие

Военно-морские силы США отчитались об испытании лазерного оружия в Персидском заливе. Десантный корабль USS Ponce с его помощью сбил небольшой беспилотник. По заявлениям американской стороны, подобная пушка обеспечивает более точную стрельбу, универсальна в использовании, а выстрел из неё стоит всего доллар. Вместе с тем российские военные эксперты считают, что лазерное оружие весьма зависимо от погодных условий и подводимой мощности. Они объясняют, почему особой угрозы, в частности для Военно-морского флота России, оно не представляет.



Американские военные провели в Персидском заливе испытания лазерного оружия. Из пушки, установленной на десантном корабле USS Ponce, был поражён небольшой беспилотник, и испытания признали успешными.





«Оно более точно, чем снаряд. И это не узкоспециализированная система вооружения, как некоторые другие изделия оборонной промышленности, которые хороши только либо против воздушных, либо против надводных, либо против наземных целей. Это универсальное оружие, которое может быть использовано против различных целей», — заявил CNN капитан корабля Кристофер Уэлл.

К тому же, как подчеркнул Уэлл, благодаря повышенной точности нового вооружения войскам удастся избежать «сопутствующего ущерба», то есть жертв среди мирного населения.



Невидимый луч



Отмечается, что испытанное оружие поражает цель в 50 тыс. раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет. К тому же, по утверждению военных, на него не влияют погодные условия.



«Оно выбрасывает массивный поток фотонов в сторону приближающегося объекта. Поэтому нас не беспокоит ни ветер, ни дальность действия, ни что-либо ещё. Мы способны поражать цели со скоростью света», — заявил телеканалу командир лазерной установки Кейл Хьюз.



По его словам, экипажу не приходится перед выстрелом вести «вражеский» объект в связи с мгновенностью действия пушки. При этом она действует бесшумно, а выстрел из неё невидим.



«Оно действует в невидимой части электромагнитного спектра, поэтому луча не видно, оно не производит никаких звуков, оно полностью беззвучно и невероятно эффективно в том, что делает», — подчеркнул Хьюз.



Зависимы от мощности





Утверждение Хьюза подверг сомнению член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко . По его словам, погодный фактор, несмотря на заявления американцев, может создавать помехи для лазерного оружия.

«Лазерное оружие, размещённое на морских платформах, очень сильно зависит от состояния окружающей среды — в условиях морских туманов, качки, осадков его поражающие возможности снижаются на несколько порядков. Оно может работать в условиях абсолютно идеального состояния атмосферы. Речь может идти о поражении некоторых объектов на удалении максимум нескольких километров. Речь идёт об экспериментальных испытаниях», — сказал RT Коротченко.



К тому же, отметил эксперт, действенность подобной пушки весьма зависит от подводимой мощности. В связи с этим в боевых условиях её размещение на корабле весьма проблематично — в связи с необходимостью обеспечивать энергией работу и других систем судна.



«Либо мощности будут падать, либо дальность будет падать. Поэтому пока мы можем говорить, что это никоим образом для возможностей нашего Военно-морского флота угрозы не несёт», — заключил эксперт.

Разработка на миллионы — выстрел на доллар



Стоимость установки, испытанной в Персидском заливе, оценивается в $40 млн. При этом выстрел из неё «стоит всего доллар», заявил Хьюз. Обслуживает пушку команда из трёх человек. Несмотря на её массивность, пока вывести из строя она может только небольшие летательные аппараты и малые судна.



Вместе с тем для испытаний в качестве цели для лазера был выбран беспилотник, который, как отмечает CNN, «часто используется военными силами Ирана, Северной Кореи, Китая, России и других противников». При этом утверждается, что для ВМС США разрабатывается ещё более мощная установка, которая сможет сбивать даже ракеты.



Испытание — не показатель





Наличие подобных наработок у американской стороны не исключает директор Центра Стратегической конъюнктуры Иван Коновалов . Вместе с тем он отмечает, что реализация в реальных боевых условиях лазерного оружия весьма сомнительна из-за его зависимости от энергоносителей.

«Сложно судить, на сколько нынешнее испытание окажет влияние в целом на развитие данного оружия и отражает ли оно успешное развитие лазерной программы США», — сказал RT Коновалов.



По его словам, для подобной пушки требуется весьма мощная энергоустановка. «Конечно, нынешняя демонстрация показывает, что возможность сбить беспилотник есть. Кстати, это уже не в первый раз. Уже проводились подобные испытания. Правда, не морские, а наземные. Но беспилотник — это небольшой объект. А лазер весьма зависим от энергоустановки. Что это будут за корабли, на которых планируют его размещать? Испытание на платформе — это одно, а вот на реальном корабле — другие условия. На лазер влияет туман, дождь — универсальным это оружие не назовёшь», — подчеркнул эксперт.



Ограниченный функционал





Лимитированным потенциал лазера видит и член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков . По его мнению, такая пушка навряд ли заменит традиционные системы вооружения.

«Эта система позволит решать только ограниченный круг задач и ни в коем случае не исключает традиционных систем вооружения. Лазеры будут хороши для решения очень специфических задач, например, борьбы с малыми беспилотниками. Но вот в морской войне она (лазерная установка. — RT) крайне ограничена», — подчеркнул эксперт в ходе беседы с НСН.





Между тем в распоряжении вооружённых сил России также есть образцы лазерных установок. Об этом в 2016 году заявлял заместитель министра обороны Юрий Борисов



«Это не экзотика, не экспериментальные, а опытные образцы — мы уже приняли на вооружение отдельные образцы лазерного оружия», — цитирует слова Борисова РИА Новости

Отмечалось, что речь идёт об оружии на новых физических принципах (ОНФП) — под этим подразумеваются разработки, основанные на физических процессах и явлениях, которые не применяются в обычном оружии, а также оружии массового поражения. В настоящий момент, как правило, под ОНФП подразумевают лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое и ряд других видов оружия.