СМИ рассказали о советских «ужасающих лазерных зверях»

Военный эксперт портала The National Interest Себастиан Роблин отмечает, что первые эксперименты по созданию лазерного оружия в СССР начали проводиться еще в 50-60-е гг.

Первым в своем роде стал комплекс средств вооружений противоракетной и противокосмической обороны «Терра-3», разрабатываемый в Советском союзе в 70-х годах. Данное вооружение сочетало в себе «видимый» рубиновый лазер и «невидимый» углекислотный лазер и изначально задумывалось как средство для уничтожения баллистических ракет противника.

Вместе с тем испытания «Терра-3» показали, что мощь лазера не был достаточен, для того чтобы уничтожить цель, однако позже по типу «Терры-3» были созданы установки «Омега-1» и «Омега-2», которые оказались более успешными, хотя они все еще не имели достаточной мощности. Тем не менее, отмечает Роблин, «Омега-лазер», является основой для современной российской лазерной противовоздушной обороны.

В 1984 году советским ученым удалось разработать лазерный пистолет, однако его мощность составлял лишь 10 Дж, а радиус действия ограничивался 20 метрами.

Позже советским конструкторам удалось создать самоходный лазерный комплекс для противодействия оптико-электронным приборам противника 1К17 «Сжатие», способный «бить» лазерным лучом на расстояние в 5-7 км.

«Этот ужасающий зверь имел два ряда из шести лазерных излучателей каждый и напоминал механизированный "Аргус", извлеченный из мифологического прошлого», - пишет Роблин.

Лазеры «Сжатия» не были способны уничтожить врага, но могли выводить из строя оптику, камеры и системы наведения на танках НАТО . Улучшенной же версией «Сжатия» стал самоходный лазерный комплекс «Сангвин», разработанный в 1983 году, который был способен уничтожать оптику на вражеских самолетах на расстоянии от 8-10 км.

В качестве главного минуса данных разработок Роблин отмечает, что они требовали огромное количество специальных элементов питания. Так, для стрежней каждого из 12 лазеров в 1К17 «Сжатие» требовалось до тридцати килограммов синтетических рубинов.

Завершающим «лазерным» проектом Советского Союза стала собственная орбитальная оружейная платформа «Полюс», которая также могла бы наносить непоправимый урон оптике противника.

К сожалению, в 1987 году ракета-носитель «Энергия» с «Полюсом» на борту потерпела крушение в южной части Тихого океана, что привело к завершению этой конкретной инициативы.

Таким образом, заключает Роблин, наследие советских наработок в области лазерного оружия остается и сегодня, а многие из советских прототипов продолжают развиваться в технологии, предназначенной для отключения систем наведения и оптики на транспортных средствах, беспилотных летательных аппаратах и спутниках.