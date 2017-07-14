Россия проведет очередные ракетные запуски у побережья Сирии

Очередные ракетные пуски с кораблей ВМФ у побережья Сирии будет проводить Россия в ближайшие две недели. Такая информация следует из международного извещения для авиационного персонала и навигационного предупреждения для мореплавателей, сообщает Интерфакс

Запуски будут проводиться в международных водахСредиземного моря вблизи побеежья Сирии.

Как следует из извещения, пуски ракет с российских кораблей могут осуществляться с 14 по 28 июля в промежутке времени между 08:00 и 18:00 мск.