Россия предупредила о ракетных пусках у берегов Сирии

Как следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, корабли ВМФ России могут провести у сирийского побережья ракетные пуски. Указывается, что испытательные ракетные пуски могут провести 14, 19, 21, 26 и 28 июля между 08.00 и 18.00 мск, передает «Интерфакс»

Приводятся координаты закрываемого района. Его же закрывали с 18 по 30 июня для ракетных пусков с кораблей ВМФ.

23 июня фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар» ВМФ России осуществили пуски шести крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической организации «Исламское государство*» в Сирии.