США модернизируют бомбардировщик В-2

Американские военные модернизируют бомбардировщик B-2. Нынешняя модификация самолёта уязвима в условиях крупномасштабной войны. Об этом сообщает National Interest

Бомбардировщик будет оснащён датчиками, устойчивыми к электромагнитному воздействию, новыми приёмо-передающими устройствами. Среди прочего, на борту самолёта будет находится ОНЧ-передатчик, работающий на сверхнизких частотах. Также самолёт получит новые протоколы и схемы шифрования. Бомбардировщик будет оснащён ракетами AGM-158 JASSM, способными поражать цели в радиусе тысячи километров.