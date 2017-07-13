Россия заработала на военной авиации $65 млрд

В российский бюджет за 17 лет поступили 65 миллиардов рублей от продажи самолётов. Об этом говорится в отчёте пресс-службы Рособоронэкспорта . Слова генерального директора компании приводятся на сайте корпорации.

«Продукция для военно-воздушных сил традиционно удерживает первое место в поставках по линии Рособоронэкспорта. Всего с момента образования компании мы экспортировали более 1300 самолетов, вертолетов и имущества к ним на общую сумму около 65 млрд. долларов США», - заявил Михеев.

Михеев выразил уверенность, что интерес к российской авиационной технике на международном рынке будет возрастать. По данным на конец 2016 года, 46% всех заказов Рособоронэкспорта составляют самолёты, 22% средства противовоздушной обороны, 18% - техника сухопутных войск, 10% - военно-морская техника.