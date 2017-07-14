Ракета-носитель "Союз", которая стартует 14 июля, выведет на орбиту рекордное для России число спутников.



На орбиту будут подняты космический аппарат "Канопус" для обнаружения очагов лесных пожаров и мониторинга чрезвычайных ситуаций, группа из 72 малых спутников, а также разгонный блок "Фрегат".



До этого рекорд принадлежал ракете-носитель "Днепр", которая три года назад с полигона Капустин Яр вывела на орбиту 36 спутников.



Старт состоится с космодрома "Байконур" в половине десятого утра по времени Москвы.