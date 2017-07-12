«Несбыточные мечты»: Американские СМИ о создании Россией авианосца



Американские журналисты назвали планы российского оборонного ведомства по строительству авианосца «несбыточными мечтами». Материал опубликован в журнале National Interest.

По версии аналитиков, главной проблемой при строительстве авианосца для России станет отсутствие соответствующего опыта. Российские военные в современной истории никогда не выпускали авианосцы, а авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» был построен на украинских верфях еще в советское время. Кроме того, строительство авианосца предполагает существование опробованных технологий военного ядерного двигателя. Изначально предполагалось, что подобный двигатель впервые будет использован в эсминце «Лидер», однако выпуск корабля задерживается уже на шесть лет. Первое судно этого типа будет спущено на воду не раньше 2025 года. Эксперты также обратили внимание, что в России третий год подряд уменьшается военный бюджет.

