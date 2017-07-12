В Сети появилось видео запуска крылатой противокорабельной ракеты "Гранит" с борта атомного подводного крейсера "Томск".

Напомним, подлодка Тихоокеанского флота выполнила стрельбу из подводного положения по мишени на камчатском полигоне Кура. Цель была успешно поражена, сообщили в пресс-службе флота. Видео учений опубликовал телеканал "Звезда" . Отстрелявшись, подводники потренировались в оперативном и скрытном уходе из-под ответного удара, выполнив в общей сложности более десятка боевых упражнений.

Атомный подводный ракетный крейсер К-150 "Томск" относится к проекту "Антей" и предназначен в первую очередь для охоты за авианосными соединениями. Подлодки этого типа несут самое большое количество сверхзвуковых ракет "Гранит" - по 24 на корабль. Для сравнения: на флагмане Северного флота тяжелом атомном крейсере "Петр Великий" 20 "Гранитов", на авианесущем "Адмирале Кузнецове" - 16.

Семитонные ракеты летают на скорости, в 2,5 раза превышающей звуковую, по комбинированной траектории: либо очень высоко, либо настильно над водой, либо и так, и эдак. К цели ракета приносит проникающую боевую часть весом в 750 килограммов либо ядерную, мощностью 500 килотонн.

Особенность "Гранитов" в том, что они могут атаковать стаей: к цели идут группой, низко над водой. Одна ракета летит высоко, координируя действия всей группы и отвлекая на себя внимание ПВО. Если ее сбивают, место ведущего занимает другая. Добравшись до авианосной группы, ракеты включают головки самонаведения, в мгновение ока распределяют цели и атакуют их с разных сторон.