Назван срок поставок С-500 в России



Вооруженные силы России начнут получать системы ПВО С-500 в 2019 году. Об этом сообщил «Интерфаксу» заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Александр Ведров

Речь идет о серийных поставках новейшей системы «Прометей».



Могу только повторить, что говорилось, — в 2019 году будут уже серийные поставки — Александр Ведров.



С-500 является новым поколением систем ПВО «земля-воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.



Данный вид вооружения станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), которую создают в России.



Ранее главком ВКС России допустил усиление ПВО СНГ. В настоящее время объединенная система ПВО остается первой и единственной реально существующей оборонительной системой СНГ, в которую входит 19 авиационных частей, 38 частей зенитных ракетных войск, 15 частей радиотехнических войск, девять бригад ПВО и три части войск радиоэлектронной борьбы. В состав системы входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.