Порошенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в августе

Он поручил кабмину определить численность граждан подлежащих призыву, оценить расходы на его проведение, а также обеспечить выполнение всего необходимого комплекса мероприятий.



«Призвать в августе 2017 года на срочную военную службу в Национальной гвардии Украины пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста»,— говорится в документе на сайте президента Украины.



Практика призыва на службу срочников была отменена на Украине в 2013 году. Киев заявлял о нацеленности на создание профессиональной контрактной армии. Однако, в связи с события в Донабассе в 2014 году призыв был возобновлен. При этом в 2014 и 2015 годах он так и не был проведен.

