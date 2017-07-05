"Калашников" разработал самообучающийся боевой модуль

Инженеры-оружейники концерна "Калашников" разработали автоматизированный боевой модуль, способный самостоятельно распознавать цели и принимать решения. Оснащаться этот модуль может пулеметом ПК, тяжелым пулеметом "Корд" или двумя гранатометами.

Широкой публике новое оружие планируют показать на форуме "Армия-2017".

Как сообщает ТАСС, в программном обеспечении роботизированного комплекса задействованы нейросетевые технологии. Нейросетью называется быстро обучаемая система, которая способна действовать не только в соответствии с заданным изначально алгоритмом, но и на основании используемого ранее опыта.

Отметим, что ранее концерн "Калашников" уже демонстрировал боевой модуль с дистанционным управлением, одна из его функций позволяла следить за целью, на которую указал оператор. Тем не менее решение о применении оружия все равно принимал человек.