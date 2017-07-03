Российский фрегат «Адмирал Григорович» прибыл на Кипр

Фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович» прибыл в кипрский порт Лимассол с деловым визитом, сообщает в понедельник пресс-служба флота.



«В период стоянки фрегат пополнит до полных норм запасы воды и топлива, а экипаж получит возможность отдохнуть и познакомиться с достопримечательностями Кипра», - говорится в сообщении.





Фрегат выполняет задачи в Средиземном море в составе постоянного соединения ВМФ России. 23 июня корабль нанес ракетный удар по объектам запрещенной в России группировки ИГ в Сирии.

«Адмирал Григорович» — головной фрегат морской зоны проекта 11356. Корабль имеет водоизмещение около 4 тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. «Адмирал Григорович» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.