Корабли и воинские части Каспийской флотилии подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности

Управление, корабельные соединения и воинские части Каспийской флотилии выполняют мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности. Проверка боевой готовности проводится под руководством командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука

Тренировка является плановой и проводится в соответствии с планом подготовки и деятельности сил (войск) Каспийской флотилии на 2017 год. К тренировке привлечено около 1000 военнослужащих, задействовано более 10 боевых кораблей и судов обеспечений, а также 150 единиц боевой и специальной техники.

В частности, батальоны морской пехоты Каспийской флотилии, дислоцированные в Астраханской области и Дагестане, подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач.

На данный момент личный состав батальонов отработал получение внезапной команды на подъём по тревоге, подготовил военную технику к совершению марша и выходу из парков.

Затем вся военная техника морских пехотинцев покинула военные городки и начала переход в назначенные районы сосредоточения. По прибытию в районы личный состав займётся отработкой мероприятий по развёртыванию командных пунктов и инженерному оборудованию позиций.

Экипажи кораблей при получении сигнала на перевод в высшие степени боевой готовности отработали экстренную подготовку кораблей к выходу в море и применению оружия. Провели корабельные учения по противовоздушной обороне и маскировке пунктов базирования.

Также в ходе мероприятий недели боевой готовности проверяются и отрабатываются вопросы взаимодействия, чёткого и своевременного обмена информацией между группами и постами пунктов управления, совместные действия подразделений и штабов воинских частей, при выполнении задач по предназначению и подготовке к ведению боевых действий.