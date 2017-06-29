НАТО займётся укреплением ПВО

Страны НАТО в рамках усиления боевого потенциала укрепят системы ПВО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг

«Мы собираемся усилить наши мощности ПВО, обзавестись большим числом самолётов, которые смогут действовать в хорошо обороняемых районах, в том числе там, где существует система ограничения доступа», — цитирует РИА Новости генсека.

По его словам, также планируется внедрение судов для противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что суммарный военный бюджет государств НАТО в 2017 году вырастет на $25 млрд.