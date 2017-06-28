Перспективная российская боевая машина поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор-2" впервые засветилась в Сирии. Ее продемонстрировал Башару Асаду начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время визита сирийского президента на авиабазу Хмеймим. На фотографии, разошедшейся по социальным сетям и СМИ, запечатлена БМПТ последней модификации в песчаном камуфляже, частично накрытая маскировочной сетью. Судя по всему, эта машина входит в состав сил, занятых в обороне российской базы наравне с танками Т-90.

Сирийская боевая командировка стала первой для "Терминатора-2". Его предшественник создан еще в 2001 году и был известен в то время под обозначением "Объект 199 "Рамка". БМПТ — машина с уникальными характеристиками и очень непростой судьбой. Долгие годы Министерство обороны России под разными предлогами отказывалось принимать ее на вооружение. Тем не менее многие эксперты считают: появление боевой машины поддержки танков в Сирии может стать ее экзаменом на профпригодность и востребованность в армии. Дальнейшее будущее "Терминатора" зависит от того, как он покажет себя на войне.

Сухопутный эсминец

Опыт войны в Афганистане и двух чеченских кампаний показал, что наибольшую опасность для бронетехники в условиях боя в городе и на пересеченной местности представляют вражеские гранатометчики и операторы противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). БМПТ была специально разработана на "Уралвагонзаводе" как мобильное и универсальное средство прикрытия бронетехники от пехоты. По замыслу конструкторов, эти машины должны были наступать вместе с танками в одном боевом порядке и атаковать любую цель, представляющую опасность для их подопечных.

Для этого БМПТ буквально напичкали самыми разными системами вооружений. Современная БМПТ-72 в этом плане больше напоминает сухопутный эсминец, а не боевую машину. Ее основное вооружение — спаренная 30-мм автоматическая пушка 2А42 (их еще устанавливают на БМП-2, БТР-90 и боевые вертолеты) с боекомплектом в 900 снарядов. Помимо пушек, в башне установлен пулемет ПКТ калибра 7,62 мм. По бокам башни — два бронированных кожуха, внутри которых помещены транспортно-пусковые контейнеры с управляемыми противотанковыми ракетами 9М120-1 или 9М120-1Ф/4, способными поражать цели на дистанциях до шести километров. Кроме того, в передней части корпуса монтируются два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д для ведения огня по пехоте осколочными боеприпасами. Весь этот арсенал установлен на шасси танка Т-72. Первые "Терминаторы" управлялись экипажами из пяти человек.

Изначально планировалось полностью оснастить ранними версиями БМПТ одну роту Сухопутных войск к 2010 году, однако тогда машину не приняли на вооружение. В период с 2011-го по 2013 год партия из 10 "Терминаторов" была поставлена в Казахстан. Тем не менее окончательно отказываться от БМПТ Министерство обороны не спешило и в 2013 году провело специальное занятие, посвященное ее боевому применению, для преподавателей Рязанского высшего воздушно-десантного училища. Одной из главных претензий военных к БМПТ тогда был слишком многочисленный экипаж. Однако в БМПТ-72 ("Терминатор-2") удалось его сократить до трех человек.

Проблема обзора

Впрочем, у Министерства обороны были и другие нарекания к этой машине. По мнению члена Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России, полковника запаса танковых войск Виктора Мураховского , БМПТ в Сухопутных войсках до недавних пор была просто-напросто не востребована.

"Главная забота танка на поле боя — это увидеть цель, — рассказал РИА Новости эксперт. — Если увидит, он ее уничтожит, будь то долговременная огневая точка, расчет ПТУР, бронемашина, боец с гранатометом. Все это танком поражается в пределах дальности прямой видимости. То есть огневой мощи ему хватает. Если мы посмотрим на средства наблюдения и прицельные комплексы на "Терминаторах" и на основных боевых танках, то заметим, что они абсолютно идентичные. То есть экипаж БМПД на поле боя увидит не больше, чем экипаж Т-72 или Т-90. А по возможностям поражения боевых целей 125-мм танковое орудие будет помощнее 30-мм пушек "Терминатора". Я так понимаю, у Минобороны возник вопрос: в чем БМПТ, сопоставимая по стоимости с танком, сможет его превзойти.

Виктор Мураховский подчеркнул, что появление "Терминатора-2" в Сирии вполне закономерно. Он напомнил: в начале 2017 года Минобороны сообщило, что в боевых действиях в этой стране обкатываются 160 образцов вооружений, в том числе и тех, что еще не прошли военную приемку. По информации эксперта, запечатленная на фотографии БМПТ-72 — единственный образец "Терминатора-2", существующий "в металле". И желание военных испытать его в условиях, в частности, боя в городской застройке вполне оправданно. Без подобной эксплуатации все разговоры о его эффективности или неэффективности — это только теоретические размышления.

"У нас есть опыт боевого применения техники со скорострельным пушечным вооружением в различных военных конфликтах, — рассказал Мураховский. — Речь идет о зенитных системах "Шилка" и "Тунгуска". Но надо понимать, что малокалиберное вооружение — оно, как говорят военные, не уничтожает цель, а подавляет ее огнем. В отдельных случаях это полезно. Однако многие сомневаются, что БМПТ сможет заменить в боевых порядках бронетехники пехоту прикрытия. Мотострелок всегда видит больше танкиста и может быстрее отреагировать на любую угрозу танку. А вообще, по опыту моей многолетней службы в Сухопутных войсках могу сказать, что роль прикрытия тяжелой бронетехники лучше всего играет артиллерия. Мы отрабатывали тактику танкового наступления под "зонтиком" разрывов осколочных снарядов. Они взрывались на высоте 25-30 метров над танковой цепью, накрывая поражающими элементами обширную площадь. Никакой гранатометчик под таким шквалом не высунется из окопа. А для танковой брони шрапнель опасности не представляла".

Эксперт подчеркнул, что спорить о том, нужен ли "Терминатор" армии или нет, можно сколько угодно, но самым главным показателем является боевой опыт. Война все расставит по своим местам, резюмировал он.

"Терминатор-3" Примут ли БМПТ-72 на вооружение по итогам сирийского экзамена или не примут — вопрос открытый. Зато точно известно, что наработки, полученные при создании этой техники, могут быть использованы в принципиально новой боевой машине поддержки танков.