Подводный крейсер Северного флота " Юрий Долгорукий " успешно выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой "Булава"

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) проекта 955 "Борей" – "Юрий Долгорукий" произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава" из назначенного района в акватории Баренцева моря по полигону "Кура" на Камчатке.

Пуск выполнен из подводного положения в соответствии с планом боевой подготовки.

Параметры траектории полета МБР "Булава" отработаны в штатном режиме.

По подтвержденным данным объективного контроля боевые блоки МБР выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне.