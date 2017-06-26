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Крейсер "Юрий Долгорукий" успешно выполнил пуск ракеты "Булава"
Подводный крейсер Северного флота "Юрий Долгорукий" успешно выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой "Булава"
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) проекта 955 "Борей" – "Юрий Долгорукий" произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава" из назначенного района в акватории Баренцева моря по полигону "Кура" на Камчатке.
Пуск выполнен из подводного положения в соответствии с планом боевой подготовки.
Параметры траектории полета МБР "Булава" отработаны в штатном режиме.
По подтвержденным данным объективного контроля боевые блоки МБР выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне.
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