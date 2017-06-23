С космодрома Плесецк запущена ракета с военным спутником

Ракета-носитель «Союз-2.1в» в пятницу вечером стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, сообщили в пресс-службе военного ведомства. «В пятницу, 23 июня, в 21.04 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», - передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Все стадии предстартовой подготовки и старт «Союза» прошли штатно. Руководил запуском командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко.

Это уже третий запуск Космических войск легкой ракеты «Союз-2.1В». Она проходит на космодроме Плесецк летно-конструкторские испытания. Первые два пуска состоялись в декабре 2013 года, второй - в декабре 2015.

Глава РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин заявлял, что испытания легкой ракеты-носителя «Союз-2.1в» завершатся в 2017 году.