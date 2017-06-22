Американская ракета-перехватчик промазала

В США испытания новой модификации ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA закончились неудачей, пишет издание Defense News. Тестовый запуск проводили недалеко от Гавайских островов. Эсминец "Джон Пол Джонс", оснащенной боевой информационно-управляющей системой "Иджис", смог засечь учебную мишень, взять на сопровождение и обстрелять. Однако ракета в цель не попала.

Это всего лишь вторые испытания новой версии SM-3. Первые прошли в феврале и закончились успешным перехватом. Как утверждают создатели, компания Raytheon, на вооружение Block IIA собираются поставить в 2018 году. Ею можно оснастить и корабль, и наземную пусковую установку. SM-3 должна будет уничтожать баллистические ракеты с радиусом действия от 3 до 5 тысяч километров. То есть для российских межконтинентальных стратегических комплексов "Ярс" или "Тополь" угрозы, по всей видимости, не представляет.