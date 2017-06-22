Танк боевиков подбил сам себя

В Сети появился довольно забавный видеоролик, где танк Т-55, изготовленный ещё в советское время и оказавшийся у сирийских боевиков (был захвачен, по-видимому, в качестве трофея) производит залп из пушки.

Но что-то у танкистов идет не так, и вместо залпа по противнику, танк взрывается сам. Можно не сомневаться, хоть в ролике этого и не видно, что рванувший внутри башни боекомплект, никогда больше не даст этому экипажу провести работу над ошибками и сделать второй залп.

Снимавший бронемашину оператор, который явно не ожидал такого поворота событий, поспешил отбежать от загоревшегося танка на безопасное расстояние.