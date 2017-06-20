Сирийская армия уничтожила захваченный ИГ броневик «Выстрел»

В Сети появились фотографии уничтоженного сирийской армией бронеавтомобиля российского производства БПМ-97 «Выстрел», который «Исламское государство» захватило в декабре 2016 года в Пальмире и использовало в своих целях. Фотографии - скриншот с видео - опубликованы в Twitter военного эксперта Руфуса Макдональда. Он отмечает, что сгоревший «Выстрел» обнаружен в районе Аль-Талила к востоку от Пальмиры.

SAA vid from al-Talila shows a burnt-out BPM-97. It's conceivable that this was operated by IS as one was captured from Palmyra in Dec '16. pic.twitter.com/DhSMYwiAAz — Rufus McDonald (@ruffthecrimedog) 20 июня 2017 г.

Предполагается, что это тот «Выстрел», которые вместе с другой военной техникой были оставлены сирийской армией после второго захвата Пальмиры исламистами в декабре 2016 года. На трофейном бронеавтомобиле исламисты вели бои против сирийской армии. На видео «Выстрел» видно на 9.04.