Корвет «Совершенный» поразил ракетой условную цель

Экипаж корвета проекта 20380 «Совершенный» в ходе испытаний успешно выполнил ракетную стрельбу главным корабельным комплексом, сообщает Минобороны РФ

«Мишень имитировала надводный корабль условного противника. Противокорабельная ракета комплекса "Уран" успешно поразила назначенную надводную цель», - говорится в сообщении.

В ближайшие дни экипаж корабля проведет артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

Государственные ходовые испытания корвета «Совершенный» будут проводиться в течение месяца. По завершению морской части программы начнётся вторая часть государственных испытаний – ревизия корабля. На заводе будет проведено контрольное вскрытие механизмов и приборов, специалисты и члены госкомиссии оценят общее состояние корвета, его оборудования и всех имеющихся на нем средств.

Экипажу корабля будут переданы запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, проведены отделочные работы корвета. После подписания приёмопередаточного акта с заказчиком на корабле будет поднят Военно-морской флаг и корвет войдет в состав Тихоокеанского флота.