«Черные береты» высадились на калининградский берег

Морские пехотинцы 11 армейского корпуса береговых войск Балтийского флота отработали учебно-боевые задачи на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области, сообщает пресс-служба флота.

В частности, "черные береты" провели тренировку по высадке десанта и прорыву обороны условного противника с моря, а мотострелки противодействовали им с берега.

Морская пехота погрузилась на десантные корабли в Военной гавани города Балтийска. В высадке, которая состоялась на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области, были задействованы малый десантный корабль на воздушной полушке "Евгений Кочешков", 6 десантных катеров в числе которых " Денис Давыдов ", "Мичман Лермонтов", "Римский Корсаков", около 20 единиц боевой техники, порядка 200 военнослужащих соединения морской пехоты береговых войск Балтийского флота.

От высадки десанта полигон защищали подразделения 11 армейского корпуса БФ. Они были подняты по тревоге и маршем отправились в район предполагаемой высадки морского десанта.

По прибытию на место бойцы выполнили тренировки по подготовке местности к противодесантной обороне и инженерному оборудованию позиций. На втором этапе учения мотострелки провели бой с десантом условного противника.

В учении были задействованы самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.