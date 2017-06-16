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Российские военные запустили противоракету на полигоне Сары-Шаган
На полигоне Сары-Шаган прошёл учебный пуск противоракеты. В стрельбах участвовали войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Воздушно-космических сил (ВКС) и представители промышленности. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель», - заявил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил полковник Андрей Приходько.
Учебные стрельбы проведены в рамках программы по совершенствованию системы ПРО. Данная система защищает от ударов баллистических ракет Москву и Центральный промышленный район. Полигон Сары-Шаган расположен в Казахстане, он арендован министерством обороны России.
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