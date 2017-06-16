СМИ: Авианосец США Gerald R. Ford оказался небоеспособен

Новейший авианосец Gerald R. Ford, который обошелся США в 13 миллиардов долларов и был передан американским ВМС 31 мая, оказался небоеспособен.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на документы ВМФ США, похваленный президентом Дональдом Трампом корабль не может принимать и отправлять истребители. Система аэрофинишера, обеспечивающая прием самолета при посадке, не приспособлена под самолеты F/A-18 с дополнительными топливными баками под их крыльями. При этом его стоимость увеличилась с 301 миллиона до 961 миллиона долларов.

Вместе с тем, в Пентагоне отмечают, что авианосец будет готов к полномасштабной эксплуатации только в 2020 году, после нескольких выходов в море для "обкатки" боевых и инженерных систем.

Водоизмещение авианосца Gerald R. Ford составляет около 100 тысяч тонн, его длина - 337 метров, ширина по ватерлинии - 41 метр, осадка - 12 метров. Его максимальная скорость превышает 30 узлов, а дальность автономного плавания не ограничена. Авиагруппа - более 75 единиц.