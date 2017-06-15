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National Interest: США готовят ответ российским «Искандерам»
Армия США подписала контракт с компанией Raytheon на доработку ракетной системы DeepStrike, которая серьёзно превосходит по характеристикам имеющиеся у Америки ракетные комплексы, пишет The National Interest. Как отмечает издание, таким образом Вашингтон сможет дать достойный ответ российским комплексам «Искандер-М». Армия США подписала с компанией Raytheon контракт стоимость $116,4 млн. на технологическую доработку и модернизацию ракетной системы DeepStrike в рамках программы Long-Range Precision Fires (LRPF), пишет The National Interest.
Целью LRPF является замена существующих ракетных систем Army Tactical Missile System (ATMS) на новые ракеты класса земля-земля, которые смогут поражать наземные цели на расстоянии до 499 км, замечает издание. Благодаря таким характеристикам новая ракета вписывается в рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключен в 1987 году между США и СССР. Многие дипломаты считают это договор той вехой, которая по-настоящему положила конец холодной войне, напоминает журнал. Система DeepStrike может выпускать две ракеты из одного контейнера, что позволяет уменьшить стоимость производства, увеличивая, тем не менее, эффективность удара. Кроме того, дальность DeepStrike на 40% выше, чем у нынешних ATMS, отмечает The National Interest. «Raytheon способна разработать, испытать и поставить в войска этот новый комплекс, а также может обеспечить им армию сверх нынешних потребностей, заменив устаревающее оружие», — заявил вице-президент компании Томас Буссинг. — На поле боя LRPF обеспечит солдатам превосходство над противником». В соответствии с этой программой, техническая доработка и повышение эксплуатационной надёжности включает в себя испытания компонентов ракеты. Предполагается, что ракета будет готова к производству и показным стрельбам к концу 2019 года. В случае успеха программы, армия США сможет дать ответ российскому комплексу «Искандер-М», который уже долгое время является бельмом на глазу НАТО, пишет The National Interest.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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