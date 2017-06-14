Армия США потеряет статус «сверхсилы» через 5 лет - СМИ

Дэйв Маджумдар. Если Пентагон не получит стабильного финансирования, Соединенные Штаты потеряют свое технологическое и профессиональное преимущество перед потенциальными противниками, а американская армия может потерять статус сверхсилы уже через пять лет, пишет обозреватель The National Interest

Всего через несколько лет, если мы не изменим траекторию, мы потеряем наше качественное и количественное конкурентное преимущество , - цитирует автор председателя Объединенного комитета начальников штабов , генерала Джозефа Данфорда . Вместе с тем озабоченность Пентагона вызывает и растущая мощь России и Китая, которые развивают передовые военные возможности для предотвращения развертывания и эксплуатации сил США .

По мнению Маджумдара, Соединенным Штатам необходимо вкладывать большие средства в бюджет Пентагона, однако годы неустойчивого финансирования привели к катастрофе для военной готовности и модернизации . Таким образом, проблема для США заключается в том, что, если Конгресс по-прежнему не сможет обеспечить стабильные бюджеты и увеличить финансирование Пентагона, то армия США потеряет свои позиции в течение ближайших пяти лет .