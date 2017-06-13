DM: Американский бомбардировщик россияне «встретили» профессионально и неагрессивно

Российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем американский бомбардировщик, участвующий в военных учениях США, НАТО и других стран, сообщает Daily Mail . По словам экспертов и представителей Пентагона, действия российского лётчика были «неагрессивны», и большинство подобных инцидентов проходят «безопасно и профессионально».

Российский истребитель Су-27 перехватил американский бомбардировщик Б-1Б над Балтийским морем, сообщает журналист Daily Mail Джей Акбар. По словам экспертов, российский перехватчик действовал «неагрессивно». Самолёт держался справа, а затем сделал вираж и улетел. Данный инцидент произошёл в ходе международных военных учений «Балтийские операции», организованных США.

В период с 1 по 16 июня в учениях примут участие американский флот, НАТО, а также страны, не входящие в НАТО. В числе прочего, учения будут проходить в воздухе, на воде, а также в формате «электронной войны». Как напоминает автор материала, на прошлой неделе российский истребитель Су-27 совершил перехват нескольких американских военных самолётов, в том числе бомбардировщика Б-52. По словам представителя Пентагона капитана Джеффа Дэвиса, большинство перехватов проходят «безопасно и профессионально», резюмирует автор Daily Mail.