Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США

Глава Пентагона отставной генерал Джеймс Мэттис признался в понедельник, что был шокирован последствиями для ВС США секвестрации бюджета. Министр рассказал о боеготовности страны на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США

"Четыре года спустя (после отставки) я вернулся в Пентагон, и был потрясен состоянием нашей боеготовности, - отметил он. - Ни один враг не нанес большего ущерба нашим ВС, чем секвестр (бюджета). В такую ситуацию мы входили в течение большого количества лет. И чтобы выбраться из нее, потребуются годы растущего финансирования (ВС) и стабильных бюджетов".

Министр обороны отвечает на вопросы конгрессменов об увеличении выделения средств на Вооруженные силы страны, которое было предложено вашингтонской администрацией в проекте бюджета на следующий год. Она попросила Конгресс увеличить ассигнования на нужды Пентагона на $52 млрд и довести их до $639 млрд.

Новый 2018 финансовый год в США наступит 1 октября текущего года.