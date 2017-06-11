Обозреватель NI объяснил, как Россия и Китай могут уничтожить авианосцы США

Авианосцы — один из зримых символов военной мощи США, однако при столкновении с более серьезным противником, нежели вооруженные силы стран третьего мира, они могут оказаться очень дорогими "плавучими мишенями", считает обозреватель издания National Interest Себастьян Роблин

Для действий против береговых целей авианосцу придется подходить на достаточно близкую дистанцию — так, радиус действия палубных самолетов F-35C без дозаправки в воздухе составляет около 1100 километров. Приближение к берегам противника на такое расстояние может поставить корабль под угрозу, говорится в статье.

Например, китайская противокорабельная баллистическая ракета DF-21D имеет дальность порядка 1450 километров и способна маневрировать в полете, что обеспечивает высокую точность поражения. По некоторым оценкам, единственное попадание такой ракеты способно уничтожить авианосец, подчеркивает автор.

Огромной опасностью для авианосцев остаются подводные лодки — еще во Вторую Мировую войну на их счету было несколько потопленных кораблей этого класса. Угрозу представляют не только атомные субмарины, способные оставаться под водой месяцами, но и относительно небольшие дизельные подлодки, особенно оснащенные воздухонезависимой энергетической установкой. В частности, шведские подлодки типа "Готланд", несмотря на относительно низкую скорость, на учениях НАТО продемонстрировали, что могут незаметно приблизиться к авианосцу и условно "потопить" его, напоминает Роблин.

Другим субмаринам, таким, как российские подлодки проекта 949, нет необходимости рисковать и приближаться к авианосцу и его эскорту — они способны атаковать цель крылатыми ракетами П-700 "Гранит" из-под воды с дистанции порядка 600 километров. При этом прогресс не стоит на месте, и такие виды вооружений, как российские гиперзвуковые ракеты "Циркон", для авианосцев будут еще более опасны, отмечает автор.

Разумеется, за отсутствием реального опыта применения этих видов оружия нельзя однозначно утверждать, насколько они окажутся эффективными в боевой обстановке, отмечает автор. Однако совершенствование ракетного оружия и подводных лодок ставит под сомнение возможность авианосцев оставаться в безопасности при боевых действиях против сопоставимого по технологическому уровню противника, заключает National Interest.