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Пентагон показал кадры перехвата самолетов ВВС США российским Су-27
Фото: Twitter Минобороны США
Минобороны США опубликовало в интернете фотографии, сделанные накануне в небе Балтики. На кадрах виден российский истребитель Су-27, летящий на перехват американских бомбардировщиков B-1B и B-52H.
#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot 📸 during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 9 июня 2017 г.
В ведомстве назвали снимки фотобомбой, а также отметили, что перехват был безопасным.«Фотобомба! Российский СУ-27 попал в наш кадр во время вылета бомбардировщиков в рамках учений Baltops. Бомбардировщики летели над Балтийским морем. Перехват был признан безопасным», - говорится в Twitter Пентагона.
1 июня в Балтийском море начались учения НАТО Baltic Operations (Baltops). Они продлятся 16 дней. Учения Baltops проводятся с 1972 года и демонстрируют военное присутствие альянса на Балтике.В нынешнем году в маневрах задействовано около 40 военных кораблей из 14 стран, 4 тысячи военнослужащих и более 50 самолетов.
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