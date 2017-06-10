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Опубликованы кадры перехвата американских бомбардировщиков российским Су-27
Фото: Twitter Минобороны США
В официальном Twitter Министерства обороны США опубликованы кадры, на которых запечатлен перехват американских бомбардировщиков российским Су-27 в небе над Балтийским морем. В ведомстве назвали снимки фотобомбой, а также отметили, что перехват был безопасным.
#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot 📸 during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 9 июня 2017 г.
На кадрах, сделанных 9 июня во время учений Baltops, запечатлен российский истребитель Су-27, сопровождающий группу самолетов, среди которых бомбардировщик B-52, два сверхзвуковых бомбардировщика B-1B Lancer, а также самолет-дозаправщик KC-135R, сообщает CBS News.
Ранее, 9 июня, официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис сообщил о перехвате KC-135R российским Су-27. Он отметил, что маневр был безопасным, а сам инцидент не вызвал беспокойтсва Вашингтона, передает РИА Новости.
За несколько дней до этого в Минобороны России сообщили, что Су-27 перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем.
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