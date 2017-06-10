США собрались обслуживать корабли Седьмого флота в портах России

На американском сайте госзакупок объявлен поиск компаний, которые будут заниматься материально-техническим обеспечением кораблей ВМС США в зоне ответственности Седьмого флота.

Как указано в техзадании, регион включает в себя военные и коммерческие порты Японии, Южной Кореи, Тайваня и тихоокеанского побережья России.

Конкурс объявило командование снабжения ВМС США (Naval Supply Systems Command). Согласно приложению к заявке, речь идет о предоставлении "в установленные сроки качественных товаров и услуг заходящим в порты кораблям", а также "постоянном контроле расходов и результатов деятельности".

"Это возможно, например, если Россия согласится разместить склад, на котором будет находиться это материально-техническое обеспечение. Без согласия России такая инициатива Штатов может расцениваться как грубое вмешательство в суверенитет и будет иметь все вытекающие из этого последствия", — сказал он.